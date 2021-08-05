Калмыков: «Торпедо» хочет показать в Кубке России, что ничем не хуже клуба РПЛ

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков поделился эмоциями от победы в 1/64 финала Кубка России сезона-2021/2022 над «СКА-Хабаровском» (0:0, 4:2 — пен.)



«Бывает, что просто мяч в ворота не идёт. Сегодня, например, был момент, когда наш игрок бьёт, случается рикошет, вратарь уже выключился из игры, а мяч просто прилетает ему в руку. Я думаю, мы с этим невезением справимся и начнём реализовывать свои моменты.



Возможную встречу с командой из РПЛ до матча со «СКА-Хабаровском» в раздевалке не обсуждали, но я уверен, что все ребята хотят, чтобы к нам приехала команда Премьер-Лиги и чтобы мы показали, что ничем не хуже. Хорошо, что сумели обыграть «СКА-Хабаровск», важна любая победа, но особенно, когда борьба идёт на выбывание.



Перед серией пенальти мандража не было. Конечно, ты всегда хочешь забить свой удар, чтобы ребята, бьющие за тобой, чувствовали большую уверенность. Но бывает, что и великие игроки, Месси и Роналду, не реализовывают пенальти. Хорошо, что у нас сегодня всё получилось», — цитирует Калмыкова пресс-служба «Торпедо».

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