Экс-защитник сборной Италии: Россия опозорила футбол на Евро. Миранчук — исключение

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Даниэле Адани раскритиковал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020, но при этом выделил полузащитника Алексея Миранчука.



«Россия опозорила футбол. Миранчук был исключением. В «Аталанте» его учат работать. Я смотрел матчи сборной России на Евро только потому, что в её составе был Миранчук», — цитирует Адани Tuttomercatoweb со ссылкой на Bobo TV.



Сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда разгромно проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4) и одолела финнов (1:0). Миранчук, выступающий на клубном уровне за «Аталанту», стал автором единственного гола в ворота последних. После окончания турнира в отставку был отправлен главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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