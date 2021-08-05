Экс-защитник сборной Италии: Россия опозорила футбол на Евро. Миранчук — исключение

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Даниэле Адани раскритиковал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020, но при этом выделил полузащитника Алексея Миранчука.
«Россия опозорила футбол. Миранчук был исключением. В «Аталанте» его учат работать. Я смотрел матчи сборной России на Евро только потому, что в её составе был Миранчук», — цитирует Адани Tuttomercatoweb со ссылкой на Bobo TV.
Сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда разгромно проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4) и одолела финнов (1:0). Миранчук, выступающий на клубном уровне за «Аталанту», стал автором единственного гола в ворота последних. После окончания турнира в отставку был отправлен главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».
- 5 августа 2021
-
14:43
-
14:25
-
14:10
-
14:08
-
13:52
-
13:44
-
13:31
-
13:25
-
13:17
-
12:58
-
12:56
-
12:32
-
12:31
-
12:07
-
11:52
-
11:51
-
11:40
-
11:33
-
11:23
-
11:12
-
11:02
-
10:57
-
10:44
-
10:18
-
10:07
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
09:18
-
08:34
-
07:54
-
06:35
-
05:22
-
04:29