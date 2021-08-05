Источник: Федун пригрозил игрокам «Спартака» штрафами за комментарии об отставке Попова

Владелец «Спартака» Леонид Федун запретил игрокам клуба публично высказываться об отставке спортивного директора Дмитрия Попова под угрозой штрафа, сообщает РБК. Об этом сообщили два очевидца, присутствовавшие в раздевалке «Спартака».



По окончании матча квалификации Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и португальской «Бенфикой», который завершился со счётом 0:2, владелец «Спартака» Леонид Федун передал в раздевалку своё обращение, относящееся к отставке спортивного директора клуба Дмитрия Попова. В нём Федун предупреждал, что любой игрок команды, который публично выскажется об отставке Попова, будет оштрафован на несколько месячных окладов, включая бонусы. После матча ни один футболист «Спартака» не высказался об отставке Попова.



Ранее Дмитрий Попов заявил, что сегодня, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба. «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал Попов.