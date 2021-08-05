Арбитр Данченко – о VAR: игроки стали гораздо аккуратнее, понимают, что за ними наблюдают

Футбольный арбитр Валерий Данченко, обслуживающий матчи Российской Премьер-Лиги с позиции судьи-AVAR, высказался об изменениях, которые произошли с внедрением системы VAR.



«С моей точки зрения, VAR себя полностью оправдал в последнем сезоне. Хотя раньше я очень скептически к этому относился, потому что я считал, что будут определённые затяжки времени. Думал, мы будем играть по два часа. Но с приходом VAR я знаю, что ошибался. У нас есть Сергей Карасёв, который приехал из Европы и рассказал нам предварительно, что такое VAR, как он работает. Мы уже тогда представляли, как это будет помогать судьям. Для всех стало гораздо комфортнее работать с VAR.



Не всегда судья в поле может увидеть какие-то ситуации. VAR для этого придуман, будет трудиться и работать. Игроки стали гораздо аккуратнее. Они понимают, что за ними наблюдают со всех сторон. Они понимают, что ни один инцидент не пройдёт мимо камер», — сказал Данченко в ролике, который разместила пресс-служба РФС.



Напомним, Российский футбольный союз выпустил ролик, который рассказывает о работе судей, занимающихся системой VAR. Арбитры поделились своим мнением о функционировании системы. Также в видео РФС показал переговоры судей, которые рассматривали спорные эпизоды.