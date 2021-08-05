РПЛ сообщила о переносе двух матчей «Рубина»

Два матча «Рубина» в Российской Премьер-Лиге были перенесены, сообщается в телеграм-канале лиги.
РПЛ по просьбе клуба изменила время начала встреч казанцев с «Крыльями Советов» (4-й тур) и «Химками» (5-й тур). Оба матча перенесены на позднее время. Игра с самарцами, которая состоится 15 августа в Казани, начнётся в 20:00 мск вместо 17:30. Матч с подмосковной командой, который пройдёт 22 августа в Химках, также стартует в 20:00 мск вместо 17:30. Перенос связан с участием «Рубина» в квалификации Лиги конференций.
«Рубин», набрав шесть очков в двух турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Зениту» и опережая «Локомотив» и «Динамо».
Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 5 августа 2021
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:47
-
15:38
-
15:18
-
15:16
-
14:43
-
14:25
-
14:10
-
14:08
-
13:52
-
13:44
-
13:31
-
13:25
-
13:17
-
12:58
-
12:56
-
12:32
-
12:31
-
12:07
-
11:52
-
11:51
-
11:40
-
11:33
-
11:23
-
11:12
-
11:02
-
10:57
-
10:44
-
10:18
-
10:07
-
09:45
-
09:39
-
09:30