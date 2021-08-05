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РПЛ сообщила о переносе двух матчей «Рубина»

РПЛ сообщила о переносе двух матчей «Рубина»
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Два матча «Рубина» в Российской Премьер-Лиге были перенесены, сообщается в телеграм-канале лиги.

РПЛ по просьбе клуба изменила время начала встреч казанцев с «Крыльями Советов» (4-й тур) и «Химками» (5-й тур). Оба матча перенесены на позднее время. Игра с самарцами, которая состоится 15 августа в Казани, начнётся в 20:00 мск вместо 17:30. Матч с подмосковной командой, который пройдёт 22 августа в Химках, также стартует в 20:00 мск вместо 17:30. Перенос связан с участием «Рубина» в квалификации Лиги конференций.

«Рубин», набрав шесть очков в двух турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Зениту» и опережая «Локомотив» и «Динамо».

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