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Агент Клаудиньо подтвердил, что его клиент ведёт переговоры с «Зенитом»

Агент Клаудиньо подтвердил, что его клиент ведёт переговоры с «Зенитом»
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса, известного как Клаудиньо, подтвердил, что бразильский клуб ведет переговоры с «Зенитом».

«Сейчас между клубами ведется диалог по переходу Клаудиньо», — цитирует Гарсию Sport24.

Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.

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Источник: «Зенит» купит форварда олимпийской сборной Бразилии за € 15 млн
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