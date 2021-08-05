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Смородская: Салихова уволила Попова? Зарема — пустое место, она никто и звать её никак

Смородская: Салихова уволила Попова? Зарема — пустое место, она никто и звать её никак
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская резко отреагировала на заявление спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова о желании уйти из клуба.

«Зарема уволила Попова? Зарема — пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь», — цитирует Смородскую Sport24.

Ранее Дмитрий Попов заявил, что сегодня, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба. «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал Попов.

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