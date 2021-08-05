Нуну Санту высказался о пропуске Кейном тренировки «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ситуацию с форвардом команды Гарри Кейном. Ранее стало известно, что нападающий пропустил тренировку команды. Предполагается, что Кейн таким образом пытается повлиять на руководство «Тоттенхэма», чтобы оно позволило ему перейти в другую команду.

«Я хочу скоро поговорить с Гарри. Пока такой возможности ещё не было. Мы должны сперва решить наши проблемы, а потом я буду разговаривать с журналистами.

Я пока не хочу комментировать эту ситуацию. На мой взгляд, такие вещи должны решаться внутри клуба. Давайте избегать публичных обсуждений темы. Мы разберёмся, клуб найдёт лучшее решение.

Предсезонка — тяжёлый для всех период, всем клубам сложно. Тренерам доставило проблемы, что многие футболисты играли за сборные», — цитирует Санту Sky Sports.