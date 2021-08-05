«Я – анархист-консерватор». Буффон ответил на обвинения в фашизме

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон ответил на обвинения в фашизме, которые преследовали его с самого начала карьеры, ведь игрок выступал под 88-м номером и употреблял лозунги Бенито Муссолини — родоначальника фашизма.

«В последние годы я был предметом оскорбительных обвинений. Кто-то сказал, что я фашист, и я не знаю, как ответить на это, за исключением того, что я всегда гордился тем, что представляю свою страну.

Как человек и христианин, я понимаю и верю, что помогать нуждающимся – это правильно, при этом не создавая конфликтов между уроженцами Италии и иммигрантами. Если бы я должен был определить себя на политическом уровне, я бы сказал, что я анархист-консерватор», — приводит слова Буффона Tuttomercatoweb.

Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи стал чемпионом мира. В 2018 году он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон вернулся в Турин. В июне 2021 года футболист вернулся в «Парму», где начинал карьеру.