«Я – анархист-консерватор». Буффон ответил на обвинения в фашизме

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон ответил на обвинения в фашизме, которые преследовали его с самого начала карьеры, ведь игрок выступал под 88-м номером и употреблял лозунги Бенито Муссолини — родоначальника фашизма.
«В последние годы я был предметом оскорбительных обвинений. Кто-то сказал, что я фашист, и я не знаю, как ответить на это, за исключением того, что я всегда гордился тем, что представляю свою страну.
Как человек и христианин, я понимаю и верю, что помогать нуждающимся – это правильно, при этом не создавая конфликтов между уроженцами Италии и иммигрантами. Если бы я должен был определить себя на политическом уровне, я бы сказал, что я анархист-консерватор», — приводит слова Буффона Tuttomercatoweb.
Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи стал чемпионом мира. В 2018 году он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон вернулся в Турин. В июне 2021 года футболист вернулся в «Парму», где начинал карьеру.
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