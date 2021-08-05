Салихова — о Смородской: не люблю полных
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на интервью экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской. В очередном интервью Смородская назвала Салихову «пустым местом». По мнению Смородской, Салихова является обычным болельщиком.
«Не люблю полных», — написала Салихова в своём телеграм-канале и прикрепила ссылку на интервью Смородской.
Экс-президент «Локомотива» так прокомментировала последние события в «Спартаке». Накануне, 4 августа, спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил, что уходит в отставку. Попов обвинил Федуна в том, что тот не санкционировал важные трансферы. Кроме того, Попов рассказал о сложностях работы под давлением из-за постоянной критики Салиховой.
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