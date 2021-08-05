Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова — о Смородской: не люблю полных

Салихова — о Смородской: не люблю полных
Комментарии

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на интервью экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской. В очередном интервью Смородская назвала Салихову «пустым местом». По мнению Смородской, Салихова является обычным болельщиком.

«Не люблю полных», — написала Салихова в своём телеграм-канале и прикрепила ссылку на интервью Смородской.

Экс-президент «Локомотива» так прокомментировала последние события в «Спартаке». Накануне, 4 августа, спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил, что уходит в отставку. Попов обвинил Федуна в том, что тот не санкционировал важные трансферы. Кроме того, Попов рассказал о сложностях работы под давлением из-за постоянной критики Салиховой.

Новость по теме
Смородская: Салихова уволила Попова? Зарема — пустое место, она никто и звать её никак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021