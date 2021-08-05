Салихова — о Смородской: не люблю полных

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на интервью экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской. В очередном интервью Смородская назвала Салихову «пустым местом». По мнению Смородской, Салихова является обычным болельщиком.

«Не люблю полных», — написала Салихова в своём телеграм-канале и прикрепила ссылку на интервью Смородской.

Экс-президент «Локомотива» так прокомментировала последние события в «Спартаке». Накануне, 4 августа, спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил, что уходит в отставку. Попов обвинил Федуна в том, что тот не санкционировал важные трансферы. Кроме того, Попов рассказал о сложностях работы под давлением из-за постоянной критики Салиховой.