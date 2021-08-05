Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Макаров стал игроком «Динамо»

Денис Макаров стал игроком «Динамо»
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров подписал пятилетний контракт с московским «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Макаров уже попрощался с партнёрами по «Рубину» и сообщил им о скором переходе в московский клуб.

Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.

Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.

Новость по теме
«Рубин» убрал Макарова из заявки на Лигу конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021