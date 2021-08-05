«Ливерпуль» определился с ценником Шакири

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири близок к смене клубной прописки. Мерсисайдский клуб готов расстаться с 29-летним швейцарцем за € 15 млн, информирует Sky Sports.
Ранее СМИ сообщали, что на Шакири претендуют «Лацио», «Наполи», «Севилья» и «Вильярреал». Сам игрок заявлял о желании покинуть «Ливерпуль» и вернуться в Италию, где уже выступал ранее за «Интер».
Примечательно, что около года назад интерес к Шердану приписывали также московскому ЦСКА.
Швейцарский футболист выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. У футболиста действует контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.
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