«Ливерпуль» определился с ценником Шакири

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири близок к смене клубной прописки. Мерсисайдский клуб готов расстаться с 29-летним швейцарцем за € 15 млн, информирует Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что на Шакири претендуют «Лацио», «Наполи», «Севилья» и «Вильярреал». Сам игрок заявлял о желании покинуть «Ливерпуль» и вернуться в Италию, где уже выступал ранее за «Интер».

Примечательно, что около года назад интерес к Шердану приписывали также московскому ЦСКА.

Швейцарский футболист выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. У футболиста действует контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.