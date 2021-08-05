Трамп назвал американских футболисток «маньяками-леваками» и раскритиковал за бронзу

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал футболисток сборной США, которые заняли на Олимпийских играх третье место. По мнению Трампа, причиной поражения сборной США в полуфинале турнира стало то, что лидерами команды являются «маньяки-леваки». Сборная США считалась фаворитом Олимпийских игр, но в итоге довольствовалась лишь бронзой.

«Если бы наша футбольная команда, которой управляет радикальная группа маньяков-леваков, не была бы так погружена в социальные вопросы, она бы выиграла золотую медаль, а не бронзу. Когда думаешь только о политике, проигрываешь. А в нашей футбольной команде было именно так. К сожалению, в команде было слишком мало патриотов. Им нужно больше уважать нашу страну и гимн. Нужно заменить этих наёмников патриотами.

Женщина с пурпурными волосами (Меган Рапино — Прим. «Чемпионата») играла ужасно. Она слишком много думала о левой радикальной политике, а не о своей работе», — цитирует Трампа The Telegraph.