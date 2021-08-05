Агент Сапаты прокомментировал слухи о возможном переходе форварда в «Интер»

Фернандо Шена, агент форварда «Аталанты» Дувана Сапаты, прокомментировал информацию, согласно которой его клиент может перейти в «Интер». Ранее сообщалось, что миланский клуб рассматривает кандидатуру нападающего на случай ухода Ромелу Лукаку. Бельгийский нападающий может перебраться в «Челси».
«Я не обсуждал вопрос перехода с «Аталантой», не было контактов и с «Интером». Очевидно, что если «Интер» сделает предложение, мы его обсудим с Дуваном. Сейчас он сосредоточен на подготовке к сезону в составе «Аталанты». Но, конечно, было бы фантастикой пройти по пути Лукаку и оказаться в «Интере», — цитирует агента Football Italia.
В прошедшем сезоне-2020/2021 Дуван Сапата принял участие в 49 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых ему удалось забить 19 мячей и отдать 14 результативных передач.
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