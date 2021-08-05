«Ростов» объявил об уходе ассистентов Карпина. Они пошли за тренером в сборную России

Пресс-служба «Ростова» объявила об уходе Луиса Мартинеса и Джонатана Альбы, которые входили в тренерский штаб Валерия Карпина. Специалисты продолжат работу с наставником в сборной России.

«Луис Мартинес и Джонатан Альба покидают «Ростов» и переходят в штаб сборной России. Мы от всего сердца благодарим Луиса и Джонатана за их вклад в развитие нашего клуба! Желаем им здоровья, удачи и побед в составе сборной России!» — написала пресс-служба «Ростова» в «Твиттере».

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде. В «Ростове» его сменил 74-летний российский специалист Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве».