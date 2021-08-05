На матч «Локомотив» — «Зенит» допустят 3 тысячи болельщиков

Пресс-служба «Локомотива» сделала заявление по поводу допустимой заполняемости стадиона на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча команд состоится 15 августа на стадионе «РЖД Арена».
«Роспотребнадзор уведомил наш клуб, что на матч 4-го тура РПЛ «Локомотив – «Зенит», который состоится 15 августа на «РЖД Арене», может быть допущено до 3000 человек.
В связи с этим встречу смогут посетить только владельцы сезонных абонементов. Информация о допуске на матч будет направлена вам на электронную почту, привязанную к личному кабинету на официальном сайте.
Обратите внимание: до появления рекомендаций об увеличении квоты зрителей клуб приостанавливает продажу абонементов на текущий сезон. О возобновлении продаж мы сообщим дополнительно.
Просим вас на протяжении всего матча соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Зрители с повышенной температурой тела (37 градусов и выше) не будут допущены на стадион», — сообщает официальный сайт «Локомотива».
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