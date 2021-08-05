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Главные футбольные знатоки собрались на новую игру «Чемпионат Brainboy» в центре Москвы

Главные футбольные знатоки собрались на новую игру «Чемпионат Brainboy» в центре Москвы
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Третья интеллектуальная игра «Чемпионат Brainboy», прошедшая под эгидой Championat.com в самом центре Москвы в Hard Rock Café на Старом Арбате. Команды прошли семь не самых простых раундов, посвящённых футболу и всему, что с ним связано. Лучшие коллективы будут приглашены на финальную игру сезона в декабре 2021.

Победитель и призёры третьей игры «Чемпионат Brainboy»:

1-е место

Собрав крайне мощный и сбалансированный состав, подбрасывая в топку игрового куража злость за предыдущую неудачу, чемпионство снова забирает «Гарпастум»! Мощная игра и заслуженная победа!

2-е место

Традиционно сильную игру показали ребята из команды «Прорыв Набабкина» и полностью заслужили серебро. Завсегдатаи пьедестала уверенно отыграли вторую часть игры и до последнего претендовали на победу.

3-е место

Еще одни постоянные гости на пьедестале «С детства за Лестер». До последнего сражались за бронзу с победителями прошлой игры из «Штаба» и преуспели, не растеряв преимущество.

По итогам игры подарки от «Чемпионата» получили:

— команда, занявшая лигочемпионское, 4-е место – «Штаб». Ребята получили фирменные кепки от официального экипировщика олимпийской команды России ZASPORT;

— команда, занявшая «бонусное» 11-е место – «Легионеры», получила приятный пивной набор от Hard Rock Café;

— и команда, занявшая 16-е место – «Джа, наши, я», получила фитнес-игру от «Чемпионата»! Символичное место посвящено 16-летию портала.

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