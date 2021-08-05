Фати, пропустивший почти 10 месяцев из-за травмы, начал работать с мячом
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Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати начать работать с мячом, сообщает Marca. Футболист продолжает восстановление после серьёзнейшей травмы колена.
Предполагается, что нападающий может вернуться на поле уже в сентябре. Он не играет с ноября 2020 года.
Фати получил тяжелую травму колена в ноябре 2020 года в матче против «Бетиса». Сообщалось, что восстановление займёт 4 месяца.Однако различные процедуры, которые проводились для успешного восстановления Фати после травмы, оказались бесполезны.
Из-за проблем с коленом он пропустил значительную часть сезона, а также не смог выступить на Евро-2020.
Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.
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