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Роджерс ответил на вопрос об уходе Мэддисона, которым интересуется «Арсенал»

Роджерс ответил на вопрос об уходе Мэддисона, которым интересуется «Арсенал»
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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник Джеймс Мэддисон покинет команду. Ранее сообщалось, что англичанином интересуется «Арсенал», а он сам готов перебраться в другую команду.

«Я думаю, что он останется. Он упорно работает на тренировках. Сейчас такое время года, что ходит много слухов и спекуляций. Мэддисон — важный игрок команды. Надеюсь, что в новом сезоне он докажет, что является футболистом топ-уровня», — цитирует Роджерса BBC.

Мэддисон защищает цвета «Лестера» с 2018 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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