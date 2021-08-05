Роджерс ответил на вопрос об уходе Мэддисона, которым интересуется «Арсенал»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник Джеймс Мэддисон покинет команду. Ранее сообщалось, что англичанином интересуется «Арсенал», а он сам готов перебраться в другую команду.
«Я думаю, что он останется. Он упорно работает на тренировках. Сейчас такое время года, что ходит много слухов и спекуляций. Мэддисон — важный игрок команды. Надеюсь, что в новом сезоне он докажет, что является футболистом топ-уровня», — цитирует Роджерса BBC.
Мэддисон защищает цвета «Лестера» с 2018 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
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