«Ракув» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Лиги конференций

Сегодня, 5 августа, состоится матч «Ракув» — «Рубин». Первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Мейски» в Бельско-Бяла (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы:
«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Невулис, Арсенич, Вдовьяк, Полетанович, Папаниколау, Кун, Цебуля, Гутковскис, Иви Лопес.
«Рубин»: Дюпин, Зуев, Бегич, Уремович, Зотов, Шатов, Абильдгор, Евтич, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.
Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Жоау Педру Пиньейру. Помогать ему будут ассистенты Тьягу Кошта и Бруну Жезуш. Резервный рефери — Витор Феррейра.
На предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Ракув» одолел литовскую команду «Судува» (0:0 и 0:0, 4:3 пен). Для «Рубина» это первые матчи в турнире.
Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
- 5 августа 2021
-
20:56
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:43
-
20:34
-
20:27
-
20:23
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:37
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
18:39
-
18:27
-
18:14
-
17:57
-
17:55
-
17:47
-
17:39Денис Макаров стал игроком «Динамо» Эксклюзив
-
17:39
-
17:26
-
17:15
-
16:43
-
16:43
-
16:38
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:47
-
15:38