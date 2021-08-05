В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию об интересе «Рубина» к Зиньковскому

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой казанский «Рубин» намерен подписать полузащитника самарцев Антона Зиньковского.

«В клуб по Зиньковскому никто не обращался. На данный момент у Антона действующий контракт с «Крыльями Советов». Сейчас все наши мысли лишь о следующем матче с тульским «Арсеналом», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее об интересе «Рубина» к Зиньковскому сообщал Transfermarkt, который оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,5 млн.

Напомним, около месяца назад стало известно, что Зиньковский продлил контракт с «Крыльями Советов». Самарский клуб предложил ему улучшенные условия, а Корниленко называл Антона «лидером команды, которым все довольны».