«Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» в матче Лиги конференций

Сегодня, 5 августа, «Сочи» встретился с «Партизаном» (Белград, Сербия). Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Молдавии во главе с Думитру Мунтяном.

Счёт в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эквадорский хавбек реализовал пенальти. Стоит отметить, что одиннадцатиметровый был назначен в спорном моменте — вероятно, фол был за пределами штрафной площади «Партизана». Однако в отсутствии VAR арбитр принял решение самостоятельно и указал на «точку». На 73-й минуте «Партизан» сравнял счёт. Голом отметился нападающий сербской команды Рикарду Гомеш, который замкнул фланговую подачу Лазара Марковича. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. Ответный матч команд пройдёт через неделю, 12 августа.

Напомним, на предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Сочи» дважды переиграл азербайджанскую команду «Кешля» (3:0 и 4:2). «Партизан» в свою очередь победил в двух матчах словацкий клуб «ДАК 1904» (1:0, 2:0).

Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.