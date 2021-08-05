«Барселона» объявила об уходе Месси

Пресс-служба «Барселоны» объявила о том, что капитан команды Лионель Месси покинет каталонский клуб.

Как сообщает сайт каталонцев, Месси не останется в команде, несмотря на договорённость о продлении контракта. Так, подписать новое соглашение стороны не смогут из-за экономических правил и ограничений Примеры.

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Атлетико» (86).