«Барселона» объявила об уходе Месси
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Пресс-служба «Барселоны» объявила о том, что капитан команды Лионель Месси покинет каталонский клуб.
Как сообщает сайт каталонцев, Месси не останется в команде, несмотря на договорённость о продлении контракта. Так, подписать новое соглашение стороны не смогут из-за экономических правил и ограничений Примеры.
Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Атлетико» (86).
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