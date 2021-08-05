«Барселона» сделала заявление по поводу ухода Месси

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала заявление по поводу ухода многолетнего лидера и капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.
«Несмотря на то, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт уже сегодня, соглашение не может быть заключено из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги.
В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут воплощены в жизнь.
«Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной жизни и профессиональной карьере», — написала пресс-служба «Барселоны» в «Инстаграме».
Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня, а договорённость по поводу нового соглашения так и не была достигнута. Аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм»
- 5 августа 2021
-
22:35
-
22:12
-
22:08
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:40
-
21:37
-
21:32
-
21:19
-
21:19
-
20:56
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:43
-
20:34
-
20:27
-
20:23
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:37
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
18:39
-
18:27
-
18:14
-
17:57
-
17:55
-
17:47