«Барселона» сделала заявление по поводу ухода Месси

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала заявление по поводу ухода многолетнего лидера и капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.

«Несмотря на то, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт уже сегодня, соглашение не может быть заключено из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги.

В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут воплощены в жизнь.

«Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной жизни и профессиональной карьере», — написала пресс-служба «Барселоны» в «Инстаграме».

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня, а договорённость по поводу нового соглашения так и не была достигнута. Аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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