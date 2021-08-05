Мостовой: по всем показателям Месси после «Барселоны» окажется в «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об уходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны». Сегодня, 5 августа, каталонский клуб официально объявил об уходе своего капитана.

Как говорится на сайте «Барселоны», стороны были готовы продлить истёкший контракт, но строгие финансовые правила Примеры не позволили этого сделать.

«Невозможно представить Месси — величайшего футболиста, в футболке другой команды. Но если размышлять, то по всем показателям он после «Барселоны» окажется в «Манчестер Сити»: и по деньгам и по дружбе с Гвардиолой – только там», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.