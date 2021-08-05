«Теперь понимаете, для чего мы хранили 10-й номер?» «Локо» — об уходе Месси из «Барселоны»

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на уход Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Теперь вы понимаете, для чего мы столько времени хранили 10-й номер?» — написала пресс-служба «Локов» в «Твиттере», добавив хитрый эмодзи.

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня, а договорённость по поводу нового соглашения так и не была достигнута. Сегодня, 5 августа, сине-гранатовые объявили о том, что их пути с Месси разошлись. Теперь аргентинец пребывает в статусе свободного агента.

Месси защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.