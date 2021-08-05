«Петербург лучше Парижа и Манчестера». «Зенит» обратился к ушедшему из «Барселоны» Месси

Пресс-служба «Зенита» в "Твиттере" отреагировала на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны». Сине-бело-голубые в шуточной форме обратились к Месси с посылом, что Санкт-Петербург лучше Парижа или Манчестера.

Напомним, прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня, а договорённость по поводу нового соглашения так и не была достигнута. Сегодня, 5 августа, сине-гранатовые объявили о том, что их пути с Месси разошлись. Теперь аргентинец пребывает в статусе свободного агента.

Месси защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.