Главный тренер «Сочи» прокомментировал ничью в матче Лиги конференций с «Партизаном»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче Лиги конференций с сербским «Партизаном» (1:1).
«Наши ожидания по «Партизану» сбылись: это хороший и организованный соперник. Сербы закрылись, решили играть на контригре — мы же контролировали ход поединка. В первом тайме, к сожалению, не реализовали пару моментов. Во втором усилили игру: создали момент и забили логичный гол. Правда, потеряли бдительность, за что соперник нас и наказал. Атаку сербов и моментом-то назвать нельзя — мы были в позиции, а мяч залетел на дальнюю штангу… Мы обсуждали, что Маркович является мастером таких передач… Секундное замешательство стоило нам пропущенного гола. Затем владели полным преимуществом: продолжали создавать моменты. Единственное, не хватило точности в заключительной передаче», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, сегодня, 5 августа, «Сочи» встретился с «Партизаном» (Белград, Сербия). Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Молдавии во главе с Думитру Мунтяном.
- 5 августа 2021
-
22:35
-
22:12
-
22:08
-
21:58
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:40
-
21:37
-
21:32
-
21:19
-
21:19
-
20:56
-
20:54
-
20:52
-
20:50
-
20:43
-
20:34
-
20:27
-
20:23
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:37
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
18:39
-
18:27
-
18:14
-
17:57
-
17:55
-
17:47