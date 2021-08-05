Главный тренер «Сочи» прокомментировал ничью в матче Лиги конференций с «Партизаном»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче Лиги конференций с сербским «Партизаном» (1:1).

«Наши ожидания по «Партизану» сбылись: это хороший и организованный соперник. Сербы закрылись, решили играть на контригре — мы же контролировали ход поединка. В первом тайме, к сожалению, не реализовали пару моментов. Во втором усилили игру: создали момент и забили логичный гол. Правда, потеряли бдительность, за что соперник нас и наказал. Атаку сербов и моментом-то назвать нельзя — мы были в позиции, а мяч залетел на дальнюю штангу… Мы обсуждали, что Маркович является мастером таких передач… Секундное замешательство стоило нам пропущенного гола. Затем владели полным преимуществом: продолжали создавать моменты. Единственное, не хватило точности в заключительной передаче», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, сегодня, 5 августа, «Сочи» встретился с «Партизаном» (Белград, Сербия). Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Молдавии во главе с Думитру Мунтяном.