Федотов оценил шансы «Сочи» на выход в следующий раунд квалификации Лиги конференций

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил работу судей в матче квалификации Лиги конференций с «Партизаном», а также высказался о шансах южан. Первый матч команд завершился со счётом 1:1.

«Коля Заболотный играет, находится в игровом тонусе. Мы не стали ничего выдумывать, поэтому оставили Николая в воротах. Наступит время, когда Сослан Джанаев обретёт те игровые кондиции, которые позволят ему занять место в стартовом составе.

Мы не рассчитывали пропускать — у соперника даже не было предпосылок к этому. Собирались увеличить преимущество, но не получилось. Ничья — тот результат, который даёт нам такие ж шансы, как и сопернику, пройти дальше.

Пенальти в ворота «Партизана»? Мы ещё ничего не смотрели. Эпизод на усмотрение арбитров: у них есть помощники. С нашей позицией сложно понять за доли секунды, что именно там происходило. Мы не можем повлиять на эпизод — в этом отношении бессильны. Судейство было ровным и объективным: позволяли бороться, да и наказывали тогда, когда должны были наказывать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.