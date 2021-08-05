«Алания» в шутку объявила о переходе Месси

Пресс-служба «Алании» в «Твиттере» в шутку объявила о переходе в команду Лионеля Месси, который накануне покинул каталонскую «Барселону».

«А вот и новая форма на сезон! И не обращайте внимания на то, что Лео без бороды. По очень древнему обычаю, каждый приходящий к нам игрок должен побриться!» — написала пресс-служба «Алании» под одним из ироничных постов.

Напомним, прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня, а договорённость по поводу нового соглашения так и не была достигнута. Сегодня, 5 августа, сине-гранатовые объявили о том, что их пути с Месси разошлись. Теперь аргентинец пребывает в статусе свободного агента.

Месси защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.