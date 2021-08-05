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«Манчестер Сити» объявил о переходе Грилиша, он взял 10-й номер

«Манчестер Сити» объявил о переходе Грилиша, он взял 10-й номер
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Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о переходе полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Новичок «горожан» подписал контракт на шесть лет. В новом клубе он выступать под 10-м номером.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что сделка станет одной из крупнейших в истории. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» заплатит за игрока € 117 млн.

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.

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