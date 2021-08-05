На форме «Рубина» во время матча с «Ракувом» отклеились буквы фамилий игроков

В эти минуты проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Ракув» — «Рубин». Казанцы вышли на эту встречу в новой золотистой форме. Но она не выдержала воздействия дождя. В результате с футболок начали отклеиваться буквы фамилий футболистов. Например, на футболке полузащитника Хвичи Кварацхелии осталось лишь несколько букв.

На ситуацию с юмором отреагировала пресс-служба казанцев. В «твиттере» «Рубина» появилось фото Кварацхелии с подписью: «Играйте на за фамилию на спине, а за эмблему на груди».

Запись можно посмотреть в «твиттере» казанцев.

На предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Ракув» одолел литовскую команду «Судува» (0:0 и 0:0, 4:3 пен). Для «Рубина» это первые матчи в турнире.