В «Манчестер Сити» прокомментировали трансфер Грилиша

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал переход в стан «горожан» полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Ранее стало известно, что британец подписал с «Манчестер Сити» шестилетний контракт и взял 10-й игровой номер.

«Развитие Джека за последние несколько сезонов, как для клуба, так и для страны, было очевидным для всех. Его природный талант вместе с его стремлением к саморазвитию позволили ему стать одним из самых ярких атакующих игроков в современном мировом футболе.

Я уверен, что фанатам понравится его игра за нашу команду. Гвардиоле нравится, как он играет, и мы все считаем, что он идеально подходит для «Манчестер Сити». Наш стиль и его стиль идеально подходят. Я с нетерпением жду возможности наблюдать за ним в ближайшие годы.

Все в «Манчестер Сити» рады, что Джек присоединился к нам, и мы все желаем ему всего наилучшего во время его пребывания здесь», — приводит слова Бегиристайна официальный сайт «Манчестер Сити».