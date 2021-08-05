В «Рубине» прокомментировали проблемы с формой в матче с «Ракувом»

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали ситуацию, произошедшую во время первого матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций с «Ракувом». У казанцев в этой встрече возникла проблема с экипировкой. Ещё в первом тайме у «Рубина» начали отклеиваться буквы фамилий и цифры номеров игроков.

«Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых игроков, при этом у ряда игроков с экипировкой всё в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — передаёт слова представителя пресс-службы «Рубина» корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Некоторые футболисты «Рубина» на второй тайм вышли в футболках, на которых номера были нарисованы маркером. Главный арбитр матча не разрешил российскому клубу играть в такой форме. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий некоторое время вёл переговоры с судьёй и делегатом матча. А затем казанцы заменили футболки у футболистов, у которых возникли проблемы с номерами.