Болельщики собрались у «Камп Ноу» после объявления об уходе Месси из «Барселоны»

Фанаты «Барселоны» начали собираться у «Камп Ноу», домашнего стадиона каталонского клуба. Болельщики пришли к стадиону после того, как «Барселона» объявила об уходе капитана команды Лионеля Месси.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report.

Ранее каталонский клуб официально объявил, что Месси не останется в команде. Говорилось, что клуб и игрок хотели продлить контракт, но из-за строгих финансовых правил и ограничений Примеры сделать это было невозможно.

При этом каталонское радио Rac1 утверждает, что пока ещё руководство «Барселоны» сохраняет надежду на продление контракта с аргентинцем.

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.