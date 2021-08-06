«Барселона» проведёт специальную пресс-конференцию, посвящённую уходу Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта проведёт специальную пресс-конференцию, которая связана с уходом аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщается в своём «твиттере» журналист Хосеп Сольдадо Гомес.
Пресс-конференция начнётся 6 августа в 12:00 мск.
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Сообщалось, что сейчас Месси ведёт переговоры с французским «Пари Сен-Жермен».
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
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