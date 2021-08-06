«ПСЖ» считает, что заявлением об уходе Месси «Барселона» пытается надавить на Ла Лигу

«Пари Сен-Жермен» считает, что заявлением «Барселоны» об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси каталонский клуб пытается оказать давление на Ла Лигу, сообщает Get French Football News.
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Парижане считают, что для того, чтобы у них был шанс подписать контракт с Месси, им нужно действовать быстро и агрессивно.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
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