«ПСЖ» считает, что заявлением об уходе Месси «Барселона» пытается надавить на Ла Лигу

«Пари Сен-Жермен» считает, что заявлением «Барселоны» об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси каталонский клуб пытается оказать давление на Ла Лигу, сообщает Get French Football News.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Парижане считают, что для того, чтобы у них был шанс подписать контракт с Месси, им нужно действовать быстро и агрессивно.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.