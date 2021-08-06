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«Ростов» представил нового тренера по физической подготовке основного состава

«Ростов» представил нового тренера по физической подготовке основного состава
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33-летний испанский тренер-реабилитолог Альваро Сайабера переведён на должность тренера по физической подготовке основного состава «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Сайабера присоединился к тренерскому штабу клуба в 2018 году. До этого испанский специалист работал в структуре «Атлетико Мадрид».

«Мы желаем Альваро удачи и дельнейших успехов в работе на благо нашего клуба!» — гласит заявление жёлто-синих.

Ранее клуб покинули Луис Мартинес и Джонатан Альба, которые входили в тренерский штаб Валерия Карпина. Специалисты продолжат работу с наставником в сборной России.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде. В «Ростове» его сменил 74-летний российский специалист Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве».

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