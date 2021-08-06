Болельщики «Интера» разместили баннер перед офисом клуба, протестуя против продажи Лукаку

Болельщики «Интера», раздосадованные новостями о возможной продаже одной из главных звёзд клуба — 28-летнего бельгийского форварда Ромелу Лукаку, предпринимают решительные шаги, чтобы продемонстрировать своё недовольство. Об этом сообщает Football Italia.

Как отмечает источник вчера, в четверг, 5 августа, болельщики «Интера» разместили баннер перед офисом клуба, на котором размещён следующий текст с обращением к президенту: «Чжан. Время истекло».

Фото: football-italia.net

Также было послание и от активного фанатского движения Curva Nord: «Тренер и игроки, у вас есть наша поддержка, мы ждём от вас единства, пролитого пота и усилий. Аузилио и Маротта, мы с вами на благо «Интера». Болельщики даже оставляли футболку нового сезона «Интера» на перилах перед штаб-квартирой, не желая больше её носить.

Между тем одно из итальянских изданий — La Gazzetta dello Sport — утверждает, что директора Джузеппе Маротта и Пьеро Аузилио готовы уйти в отставку в знак протеста, если Лукаку будет продан. Их опасения заключаются не только в том, что лучший бомбардир будет продан, но прежде всего в том, что любые средства, полученные от продажи, не будут реинвестированы в новые контракты.