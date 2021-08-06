У «Барсы» могут возникнуть проблемы с регистрацией новичков, несмотря на непродление Месси

Руководство каталонской «Барселоны» может столкнуться с проблемой регистрацией новых игроков, несмотря на то что клуб не продлит контракт с 33-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает журналист Альфредо Мартинес в «Твиттере».
«Реальная ситуация в «Барселоне» прямо сейчас такова, что регистрация новых игроков также не может быть гарантирована, не только Месси. Возникнут проблемы с действующими правилами Федерации футбола Испании, если они не продадут некоторых игроков и не уменьшат фонд заработной платы», — информирует источник.
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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