Уход Месси из «Барселоны» и неожиданное заявление Марио Фернандеса. Главное к утру

Сенсационный разрыв союза Лионеля Месси с «Барселоной», Марио Фернандес не поможет сборной России в ближайших матчах и достижение российских спортсменов в медальном зачёте Олимпийских игр — 2020.
1. «Барселона» объявила об уходе Месси.
2. Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры.
3. Сборная России на Олимпиаде-2020 превзошла свой результат на ОИ-2016 по количеству медалей.
4. Сёстры Аверины лидируют в квалификации многоборья ОИ-2020 после двух упражнений.
5. Двух белорусских тренеров выслали из Олимпийской деревни.
6. «Рубин» сыграл вничью с польским «Ракувом» в Лиге конференций, а «Сочи» не сумел победить сербский «Партизан».
7. В Евросоюзе назвали Лукашенко виновным в нарушении олимпийского перемирия.
8. Игрок женской сборной Бразилии по волейболу покинула ОИ из-за положительной допинг-пробы.
9. «Манчестер Сити» объявил о переходе Грилиша, он взял 10-й номер.
10. Фёдор Емельяненко встретится с Тимом Джонсоном на турнире Bellator.
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