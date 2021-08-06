Мирча Луческу перенёс операцию по удалению кисты

Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу была сделана операция по удалению кисты, сообщает Ziare.



В ходе предварительного медицинского обследования по поводу простуды у румынского специалиста была обнаружена небольшая киста в корне волоса, ставшая причиной поднявшейся температуры. Врачи порекомендовали провести операционное вмешательство. Процедура длилась около восьми минут и прошла успешно. Медицинские работники уже дали согласие на присутствие Луческу на скамейке запасных «Динамо» в следующем матче киевлян с «Зарёй», который состоится 8 августа.



В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу стало чемпионом Украины. При этом после назначения румына фанаты киевлян стали протестовать и требовать его отставки, поскольку ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичной команды. По итогу специалист стал первым, кому удалось взять титул с обоими украинскими грандами.