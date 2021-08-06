Мирча Луческу перенёс операцию по удалению кисты

Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу была сделана операция по удалению кисты, сообщает Ziare.
В ходе предварительного медицинского обследования по поводу простуды у румынского специалиста была обнаружена небольшая киста в корне волоса, ставшая причиной поднявшейся температуры. Врачи порекомендовали провести операционное вмешательство. Процедура длилась около восьми минут и прошла успешно. Медицинские работники уже дали согласие на присутствие Луческу на скамейке запасных «Динамо» в следующем матче киевлян с «Зарёй», который состоится 8 августа.
В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу стало чемпионом Украины. При этом после назначения румына фанаты киевлян стали протестовать и требовать его отставки, поскольку ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичной команды. По итогу специалист стал первым, кому удалось взять титул с обоими украинскими грандами.
- 6 августа 2021
-
10:34
-
10:30
-
10:18
-
10:14
-
09:59
-
09:43
-
09:41
-
09:21
-
09:19
-
09:11
-
08:30
-
07:49
-
07:35
-
07:21
-
07:00
-
05:20
-
03:12
-
02:54
-
01:50
-
01:28
-
01:18
-
01:02
-
00:44
-
00:38
-
00:24
-
00:18
- 5 августа 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:50
-
23:25
-
23:21
-
23:12
-
23:06
-
23:04
-
22:43