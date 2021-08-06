Кристиан Эриксен рассказал, когда вернётся на поле

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен назвал сроки своего возвращения на поле.



«Начну играть через четыре-пять месяцев. Со мной всё хорошо», — цитирует Эриксена Nettavisen со ссылкой на Corriere dello Sport.



На днях 29-летний футболист вернулся в расположение «Интера». Ему предстоит пройти курс восстановления под присмотром датских врачей.



Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.

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