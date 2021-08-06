Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиан Эриксен рассказал, когда вернётся на поле

Кристиан Эриксен рассказал, когда вернётся на поле
Комментарии

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен назвал сроки своего возвращения на поле.

«Начну играть через четыре-пять месяцев. Со мной всё хорошо», — цитирует Эриксена Nettavisen со ссылкой на Corriere dello Sport.

На днях 29-летний футболист вернулся в расположение «Интера». Ему предстоит пройти курс восстановления под присмотром датских врачей.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.

Новость по теме
Кристиан Эриксен вернулся в расположение «Интера». Ему предстоит восстановление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021