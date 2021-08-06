«Уфа» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 6 августа, состоится матч «Уфа» — «Локомотив». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на Центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).



В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1).



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежала вылета в Футбольную национальную лигу. «Локомотив» финишировал третьим и пробился в Лигу Европы.