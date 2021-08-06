«Уфа» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 6 августа, состоится матч «Уфа» — «Локомотив». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на Центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1).
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежала вылета в Футбольную национальную лигу. «Локомотив» финишировал третьим и пробился в Лигу Европы.
- 6 августа 2021
-
15:21
-
15:12
-
15:06
-
14:44
-
14:38
-
14:23
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:47
-
13:36
-
13:32
-
13:26
-
13:22
-
13:20
-
13:03
-
12:56
-
12:41
-
12:28
-
12:27
-
12:03
-
11:58
-
11:32
-
11:06
-
11:04
-
10:34
-
10:30
-
10:18
-
10:14
-
09:59
-
09:43
-
09:41
-
09:21
-
09:19
-
09:11