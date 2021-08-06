Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 3-го тура

Сегодня, 6 августа, матчем «Уфы» и «Локомотива» стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В 3-м туре состоится восемь матчей.



6 августа

«Уфа» — «Локомотив» (Уфа, 17:00 мск)



7 августа

«Зенит» — «Краснодар» (Санкт-Петербург, 17:00 мск)

«Арсенал» — «Крылья Советов» (Тула, 17:30 мск)

«Спартак» — «Нижний Новгород» (Москва, 20:00 мск)



8 августа

«Химки» — «Ростов» (Химки, 17:30 мск)

«Рубин» — «Ахмат» (Казань, 20:00 мск)

«Динамо» — ЦСКА (Москва, 20:00 мск)



9 августа

«Сочи» — «Урал» (Сочи, 19:00 мск)



В прошлом сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал «Зенит». В зоне еврокубков также финишировали «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Вылетели из чемпионата «Ротор» и «Тамбов».