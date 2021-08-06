Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 3-го тура
Поделиться
Сегодня, 6 августа, матчем «Уфы» и «Локомотива» стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 3-м туре состоится восемь матчей.
6 августа
«Уфа» — «Локомотив» (Уфа, 17:00 мск)
7 августа
«Зенит» — «Краснодар» (Санкт-Петербург, 17:00 мск)
«Арсенал» — «Крылья Советов» (Тула, 17:30 мск)
«Спартак» — «Нижний Новгород» (Москва, 20:00 мск)
8 августа
«Химки» — «Ростов» (Химки, 17:30 мск)
«Рубин» — «Ахмат» (Казань, 20:00 мск)
«Динамо» — ЦСКА (Москва, 20:00 мск)
9 августа
«Сочи» — «Урал» (Сочи, 19:00 мск)
В прошлом сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал «Зенит». В зоне еврокубков также финишировали «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Вылетели из чемпионата «Ротор» и «Тамбов».
Комментарии
- 6 августа 2021
-
10:34
-
10:30
-
10:18
-
10:14
-
09:59
-
09:43
-
09:41
-
09:21
-
09:19
-
09:11
-
08:30
-
07:49
-
07:35
-
07:21
-
07:00
-
05:20
-
03:12
-
02:54
-
01:50
-
01:28
-
01:18
-
01:02
-
00:44
-
00:38
-
00:24
-
00:18
- 5 августа 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:50
-
23:25
-
23:21
-
23:12
-
23:06
-
23:04
-
22:43
Партнерский контент