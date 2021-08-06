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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 3-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 3-го тура
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Сегодня, 6 августа, матчем «Уфы» и «Локомотива» стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 3-м туре состоится восемь матчей.

6 августа
«Уфа» — «Локомотив» (Уфа, 17:00 мск)

7 августа
«Зенит» — «Краснодар» (Санкт-Петербург, 17:00 мск)
«Арсенал» — «Крылья Советов» (Тула, 17:30 мск)
«Спартак» — «Нижний Новгород» (Москва, 20:00 мск)

8 августа
«Химки» — «Ростов» (Химки, 17:30 мск)
«Рубин» — «Ахмат» (Казань, 20:00 мск)
«Динамо» — ЦСКА (Москва, 20:00 мск)

9 августа
«Сочи» — «Урал» (Сочи, 19:00 мск)

В прошлом сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал «Зенит». В зоне еврокубков также финишировали «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Вылетели из чемпионата «Ротор» и «Тамбов».

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