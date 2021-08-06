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«Манчестер Сити» не намерен подписывать Лионеля Месси

«Манчестер Сити» не намерен подписывать Лионеля Месси
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, покинувший «Барселону», по всей видимости, не перейдёт в «Манчестер Сити».

Как сообщает Mundo Deportivo, английский клуб не намерен подписывать контракт с 34-летним футболистом. У «горожан» в настоящее время другие планы. Накануне, 5 августа, они приобрели у «Астон Виллы» полузащитника Джека Грилиша за € 117 млн, а теперь планируют предпринять ещё одну попытку заполучить форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.

Накануне «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне аргентинец провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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