Натхо заявил, что был удивлён назначением Алексея Березуцкого на пост наставника ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, выступающий за «Партизан», прокомментировал игру российского клуба и назначение Алексея Березуцкого на пост главного тренера.
«Я стараюсь следить за чемпионатом России. Если могу, то смотрю игру, если нет, то просто проверяю счёт в матчах ЦСКА и «Рубина». У ЦСКА всё ещё в составе есть футболисты, которые играли со мной. Тренер играл вместе со мной, мне нравится этот клуб. Я желаю им успеха.
Честно сказать, я не ожидал, что Алексей Березуцкий так быстро возглавит ЦСКА. Думал, что это произойдёт после 50 лет, но это футбол, всё быстро меняется. Когда играл с ним, помню, что это был очень умный человек, он давал мне какие-то советы. Это был великолепный одноклубник, желаю ему успехов на этом посту.
Очень нелегко бороться с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром» и «Локомотивом», у них много денег. ЦСКА всегда оставался стабильным клубом с умным скаутским корпусом.
Надеюсь, что молодые игроки станут лучше в будущем; надеюсь, что этот сезон они завершат лучше, чем прошлый. Они были вне пятёрки, это нехорошо для ЦСКА. Сможет ли команда попасть в тройку лучших по итогам сезона? Не знаю, главное, чтобы смог сыграть в Европе», — цитирует Натхо ТАСС.
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