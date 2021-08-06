Кемпес: испанский футбол — это Месси. И он закончился

Бывший футболист сборной Аргентины Марио Кемпес прокомментировал уход своего соотечественника, нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».



«У испанской лиги больше нет Роналду. И не будет нового Месси. Может прийти Мбаппе или кто угодно ещё, но никто не будет таким же, как эти два монстра на протяжении 10 или 12 последних лет. Мбаппе не будет обладать такой же мощью, как эти двое. Сегодня испанский футбол — это Месси. И он закончился», — приводит слова Кемпеса Mundo Deportivo.



Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.