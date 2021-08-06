«Рубин» выставил на аукцион футболки с нарисованными номерами

«Рубин» выставил футболки, в которых он провёл матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Ракувом» (0:0), на аукцион.

«Мы получили много сообщений от тех, кто желает купить нашу форму в обновлённом «дизайне», поэтому решили провести аукцион! Все вырученные средства будут отправлены на благотворительность! Ждём ваши предложения», — написали представители пресс-службы «Рубина» в своём «твиттере».



Напомним, клуб проводил матч в форме, от которой прямо во время матча отклеивались буквы фамилий и игровые номера футболистов. На второй тайм «Рубину» и вовсе пришлось выйти с написанными маркером номерами на экипировке.



Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Ракув» — «Рубин» прошёл на стадионе «Мейски» в Бельско-Бяла (Польша) и завершился с ничейным счётом 0:0. Ответная встреча команд состоится через неделю, 12 августа.