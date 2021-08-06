Президент «Барселоны»: Месси не счастлив. Он хотел остаться в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что нападающий Лионель Месси хотел остаться в команде.



«Месси не счастлив. Он хотел остаться в «Барселоне», и мы хотели его сохранить. Но мы не можем ничего сделать. Я желаю Лео всего наилучшего, в какой бы клуб он ни перешёл», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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